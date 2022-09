VPS:n edustuksen pelaajat ovat esikuvia Junnuliigassa: "Tämä on hieno tapahtuma"

Elämän mittainen harrastus

VPS:n edustuksen kausi on mennyt vaihtelevasti. Mukana on ollut hyviäkin pelejä, ja Pitkäsen mukaan joukkueen asenne on ollut koko kauden mallillaan. Keskeisin tavoite loppukaudelle on, että sarjapaikka pysyy. Myös eurokarsintapaikoista pyritään vielä taistelemaan.

Seuraavassa pelissä vastassa on Kuopion Palloseura Hietalahdessa sunnuntaina 11.9.

Ensimmäistä kertaa Junnuliigassa mukana olevia lapsia Niemi ja Pitkänen kehottavat pitämään hauskaa.

– Kannattaa tutustua jalkapalloon, koska kyseessä on hieno laji. Sen parista saa kavereita ja voi löytää koko elämän mittaisen harrastuksen ja kivan tekemisen, miehet kuvailevat.