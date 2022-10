Wärtsilä haluaa pitää keskustasta vapautuvat tilansa käytössä – Katso kuvat: Vuokrattavana on tuhansia neliöitä

Teknologiayhtiö Wärtsilän tilat Vaasan keskustassa tyhjentyvät pikku hiljaa.

Vaikka Wärtsilän uusi tutkimus-, tuotekehitys- ja tuotantokeskus eli STH (Sustainable Technology Hub) on jo täydessä vauhdissa Vaskiluodossa, Järvikadun ja Pitkänkadun väliin sijoittuvalla keskustan alueella on yhä toimintaa.

Muutto Vaskiluotoon jatkuu vielä useita kuukausia.

– Yksi kokoonpanolinja on vielä käytössä yhdessä kokoonpanohallissa tämän vuoden loppuun tai ensi vuoden alkuun asti. Kiertokankitehdas tyhjenee kevään 2023 aikana. Ja henkilöstötalo, jossa on muun muassa pukuhuoneet, toimistotiloja ja pääportti, on osittain käytössä niin kauan kuin alueella on meidän toimintaamme, sanoo Wärtsilän kiinteistöjohtaja Tommy Grannas.

Hän arvioi, että viimeisenä keskustassa toimii laboratoriorakennus, jossa on korkeat savupiiput. Se on käytössä mahdollisesti vuoden 2024 loppupuolelle saakka. Rakennuksessa tehdään muun muassa moottoreiden koeajoja.