Wärtsilällä on iso vaikutus Vaskiluotoon - Täällä tehdään tulevaisuutta

Tiimi kokoaa moottorin

STH:ssa myös kootaan ja testataan Wärtsilän valmistamia laivamoottoreita, ihan niin kuin tähän asti on tehty Vaasan keskustassa, Pitkänkadun varrella.

Muutossa tuotantoa on modernisoitu. Tuotantolinjat on pitkälle automatisoitu, ja työnjohtaja-vetoisesta työskentelystä on siirrytty tiimeihin. Kukin tiimi kokoaa yhden moottorin alusta loppuun. Työntekijät ovat olleet mukana suunnittelemassa tiimien työpisteitä.

STH:ssa kehitellään myös muun muassa tulevaisuuden laivamoottorien polttoaineita polttoainelaboratoriossa. Tänä vuonna on jo julkistettu Wärtsilän metanolimoottori.

– Testattavana on esimerkiksi kasvi- ja kalarasvoista, käytetyistä renkaista, muovista ja vedystä tehtyjä polttoaineita, sanoo laboratoriota johtava Olai Lagus.

Kun polttoaine on laboratoriossa testattu ja hyväksi todettu, se pääsee moottoritesteihin. Parhaillaan moottoritestejä tehdään esimerkiksi ammoniakkipolttoaineella.

STH:n naapurissa sijaitsee Vaskiluodon satama. Aurora Botnia -laivalla, jossa on Wärtsilän moottorit, on mahdollisuus testata uusia, ympäristöä säästäviä polttoaineita käytännössä.