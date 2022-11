Wasa Teaterissa kahden näyttelijän yhteispeli on farssia parhaimmillaan

Hauskuutta yhdistyselämästä

Tässä farssissa on mainio pohja: se kertoo yhdistyselämästä pienellä paikkakunnalla. Aihepiiri toimii niin Suomessa kuin Ruotsissakin, sillä olemme yhdistysihmisiä. Näytelmästä löytyy paljon tunnistettavaa.

Taustalla on huijaus, kuten aina farsseissa. Sara (Lina Ekblad) on puuhanainen kotiseutuyhdistyksessä. Hän on kaunistellut yhdistyksen jäsenmäärää ja toimintaa isompien tukien toivossa. Sitten valtakunnallisen kattojärjestön täti (Carola Sarén) saapuu tarkastuskäynnille.