Wasalandian rakennukset puretaan

Vaasan kaupunginhallitus päätti maanantaina, että Wasalandian maanvuokrasopimus Vaskiluodossa päätetään ennenaikaisesti ja vuokralainen Puuharyhmä Oyj purkaa huvipuistorakennukset tämän vuoden loppuun mennessä.

Vaasan kaupungin ja Puuharyhmän välisestä Wasalandian vuokrasopimuksesta on neuvoteltu jo useita vuosia. Vuokrasopimuksen jatkoa koskeva asia saatiin viimein ratkaistua, kun Vaskiluodon osayleiskaava sai lainvoiman.

Entisen huvipuiston alue Vaskiluodossa on jäänyt tyhjilleen vuonna 2015, kun Wasalandian toiminta lakkasi.

Alueen omistaa Vaasan kaupunki, joka on vuokrannut sen Puuharyhmälle, joka on vuokrannut aluetta edelleen katukulttuuriyhdistykselle.

Vaasan katukulttuuri ry on pitänyt katutaidenäyttelyitä entisen Wasalandian alueella nimellä Wasa Graffitilandia. Viime viikon lopulla yhdistys tiedotti, että Graffitilandian jatko on uhattuna ja kesäksi tiloihin suunniteltu näyttely on vaakalaudalla. Syynä ovat juuri yllämainitut kaupungin ja Puuharyhmän neuvottelut.

Kaupunginhallitus linjasi, että huvipuistorakennukset täytyy purkaa kesäkuun loppuun mennessä. Jos Puuharyhmä sopii Graffitilandian toimimisesta alueella ensi kesänä, purkaminen saa lisäaikaa vuoden loppuun.