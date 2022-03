WS Arenan keikkakeväässä on rokkia ja metallimusiikkia

Rokkia ja raskaampaa

Kevään keikat WS Arenalla korkkaa metalliyhtye Stam1na 11. maaliskuuta.

Siitä viikon kuluttua järjestetään kaksipäiväinen Kaaosfest vol 2, jonka pääesiintyjä on metalliyhtye Turmion kätilöt.

– Kevään keikat ovat pitkälti sellaisia, jotka on buukattu jo pari vuotta sitten, ja koronapandemian vuoksi niitä on siirretty moneen kertaan, Mäenpää kertoo.

Myös toukokuun esiintyjät, Timo Kotipelto & Netta Skog ja kaksipäiväinen Rokkikaaos vol 1, ovat Mäenpään järjestämiä.

– Rokkikaaoksessa on paikallisia esiintyjiä, mutta ne julkaistaan vasta myöhemmin. Rokkikaaos on rokkia, Kaaosfest on raskaampaa musiikkia. Molemmat tapahtumat aion järjestää myös syksyllä, sanoo Mäenpää.

WS Arenalla on keikkoja järjestetty vuodesta 2016 lähtien. Saliin mahtuu noin 600 ihmistä.