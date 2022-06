"Yhdessä tehty hieno matka lämmittää yhä sydäntä" - Näin vaasalainen Mailattaret nousi superpesikseen

Toiminta ei ole haasteetonta

Nousu superpesikseen toi Mailattarille parikymmentä uutta yhteistyökumppanuutta, mutta työtä on tehty valtavasti.

– Pesäpallotoimijana en ole kokenut, että minua kohdeltaisiin eri tavalla kuin lajin miesjohtajia. Päinvastoin, aina on kannustettu. Seuratyön arkea kuitenkin on, että naisjoukkueen budjetin kasaaminen on työläämpää kuin miesjoukkueen, Äkkinen vertaa.

– Kauteen 2022 Mailattaret lähtee noin 140 000 euron menobudjetilla, vuosi sitten liikuttiin reilussa 40 000.

Mailattarien tulevaisuudelle tärkeitä asioita ovat olosuhteet ja junioritoiminnan jatkuvuus. Seuraa haastaa toiminnan luonteen muuttuminen.

– Mailattaret on toiminut suurella sydämellä pienissä puitteissa. Määrätietoisella tekemisellä on saavutettu yhteinen tavoite, superpesispaikka. Kaikki on tapahtunut vapaaehtoisvoimin, mutta kasvu seurana vaatisi nyt muutakin. Miten saisimme säilytettyä rakkaudesta lajiin -toiminnan hyvät puolet? Äkkinen pohtii.