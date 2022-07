Yksi loppukesän odotetuimmista kulttuuritapahtumista lähestyy, ja järjestelyt ovat täydessä vauhdissa

Vaasan kaupungin kulttuuri- ja kirjastopalveluiden toimistolla eletään vuoden kiireisintä aikaa, kun yksi loppukesän odotetuimmista tapahtumista, Taiteiden yö, lähestyy. Sitä vietetään tänä vuonna torstaina 11.8.

Pääkirjasto on tänäkin vuonna vilkas tapahtumapaikka. Kulttuuriavustaja Andrea Frondelius-Kovács kertoo monipuolisuuden inspiroivan.

Draama-salissa päästään kuulemaan bändimusiikkia. Ensimmäisen kerroksen Essee-salissa on luvassa joogaa sekä runonlausuntaa ja aulassa on mahdollista tutustua esimerkiksi 3D-tulostukseen. Venny-sali muuntautuu puolestaan tanssiesitysten näyttämöksi. Erilaisia näyttelyitä on kaikissa kerroksissa.

Ohjelma kokonaisuudessaan julkaistaan elokuun alussa Taiteiden yön verkkosivuilla.

– Hyvän porukan kanssa on kiva miettiä, miten eri tiloja voidaan käyttää. Max Bäckman toimii bändien kanssa ja Geir Byrkjeland järjestelee kirjaston uutta studiotilaa, jossa pääsee myös nauttimaan musiikista, Frondelius-Kovács sanoo.