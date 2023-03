”Yleisön hiljaisuus on luksusta” – The Rogues täyttää 20 vuotta

Hiljaisuus on luksusta

The Rogues on soittanut usein Keski-Pohjanmaalla Kokkolan ja Kalajoen seudulla sekä Pietarsaaressa. Nyt juhlavuotena yhtye järjestää 20-vuotisjuhlakiertueen.

– Aloitamme Vaasasta viikon päästä eli 17.3. O’Malleys Pubista. Sen jälkeen meillä on konsertti Aurora Botnialla 18.3. ja Ritzissä 14.4. Menemme myös Kaskisiin, Pietarsaareen, Luotoon ja Kokkolaan. Esiintymiset jatkuvat syksyllä, jolloin menemme sisämaahan.

Finholmin mielestä parhaat keikat ovat olleet irlantilaistyylisissä pubeissa.

– On hienoa, kun ihmiset hiljenevät kuuntelemaan ja koko pubi on hiljainen. Yleisön hiljaisuus on luksusta. Parasta on, kun yleisö sulkee silmänsä täpötäydessä pubissa, kun soitamme.