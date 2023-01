Yli 100 taideteosta valittavana seinälle – taidelainaamon kautta kiinni taiteeseen

Muutto edessä

Arina-Sundelinin mukaan asiakkaat, jotka ovat jo kerran vuokranneet tai ostaneet teoksen, tulevat taidelainaamoon uudelleen. Monet heistä ovat itse taiteen harrastajia tai toimijoita.

Lisäksi jotkut asiakkaat hyödyntävät lainaamoa, kun he järjestävät esimerkiksi valmistujaisjuhlat, syntymäpäivät tai muun tilaisuuden.

Myös yritykset vuokraavat taideteoksia lainaamosta.

Tuija Arina-Sundelin toivoisi, että muutkin ihmiset hoksaisivat taidelainaamon mahdollisuudet esimerkiksi sisutuksessa.

– Sieltä on helppo löytää taiteilijoita, jotka sopivat juuri omaan makuun. Teoksen voi myös vaihtaa halutessaan, jos sama artisti on tehnyt molemmat teokset ja niiden hinta on sama. Harvoin kuitenkaan ihmiset haluavat vaihtaa teoksen, jonka he ovat jo ostaneet.

Vaasan taidelainaamo on toiminut kasarmialueella Korsholmanpuistikolla kymmenen viime vuotta. Sitä ennen se oli Vaasan pääkirjaston tiloissa.

Vuoteen 2024 mennessä taidelainaamo joutuu lähtemään kasarmialueelta, koska tiloihin on suunniteltu esikoulua.

Taiteilijaseura suunnittelee lainaamon siirtämistä Vaasan taidehallin yhteyteen, jota taiteilijaseura alkaa vuokrata vuoden 2024 alusta lähtien.