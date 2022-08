Yliopiston miljoonaremontin ensimmäinen osa on valmis: Tiedekirjasto Tritonia avautuu torstaina uusissa tiloissa

Uusi sisäänkäynti

Pääsisäänkäynti uuteen Tritoniaan on parkkipaikan puolelta. Tiilirakennuksen pitkään seinään on remontissa puhkaistu uusi aukko, ja sisäänkäynti on rakennettu esteettömäksi.

Pääsisäänkäynnin yllä on ruostuneen näköinen katos, joka on corten-terästä, eli sen on tarkoituskin näyttää ruostuneelta. Materiaali kestää hyvin sään vaihteluita meren läheisyydessä.

Samasta materiaalista aiotaan tehdä paljon keskustelua herättänyt vessarakennus, jota suunnitellaan Sisäsatamaan.

Katso video, miltä Tritonian uusi sisäänkäynti näyttää: