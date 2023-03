Ylioppilasteatteri vetää harrastajia – Ramppi on saanut lisää nuoria toimintaansa.

Uusi porukka, uusi alku

Henrik Seppä-Lassila on mukana neljän muun näyttelijän kanssa Marras-näytelmässä, joka kertoo kujeillen elämästä ja kuolemasta.

Seppä-Lassila harrasti teatteria jo kotiseudullaan Lapualla. Hän opiskelee toista vuotta Vaasan yliopistossa automaatiota ja tietotekniikkaa. Hän kertoo viihtyneensä uudessa teatteriporukassaan.

Koronavuosien jälkeen ihmisiin tutustuminen uudella paikkakunnalla oli vähäistä. Seppä-Lassilasta on mukavaa, kun Rampissa on muitakin kuin yliopisto-opiskelijoita.

– On toisen asteen opiskelijoita ja jo vanhempia, opiskelunsa päättäneitä. Monen ikäistä porukkaa eri elämäntilanteista.

Korona-aikana Rampin riveistä katosi porukkaa. Aikaisemmin teatterilla saattoi olla viisikin tuotantoa vuodessa, mutta nyt mentiin kolme vuotta melko hiljaiseloa. Kesäisin pystyttiin esittämään kesäteatteria.

Kunnon pääsykokeitakaan ei voitu pitää, ennen kuin viime syksynä, ensimmäistä kertaa kolmeen vuoteen.

– Meille tuli poikkeuksellisen paljon porukkaa, joka on hyvin motivoitunutta. Nyt on helpottunut olo. Tämä on uusi alku. Uudet jäsenet ovat tuoneet freesiä otetta ja uutta energiaa, sanovat Laura Kóllar ja Mikko Sippola, jotka molemmat ovat olleet mukana Rampissa noin kymmenen vuotta.