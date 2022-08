Yllätyksiä metsäpolulla - Kunnostetut Edvin Hevonkosken kansantaideteokset ilahduttavat yhä uusia sukupolvia

Halosella on taas punaiset hiukset

2000-luvun alussa nykykansantaide alkoi saada huomiota. Niinpä muun muassa Hevonkosken suurikokoinen, presidentti Tarja Halosta esittävä pää oli esillä Kiasman edustalla kesän 2005 ITE-näyttelyssä.

Tarja Halonen on yksi teoksista, joita perinneseura on tänä vuonna kunnostanut. Haalistuneiksi päässeet hiukset ovat taas punaiset. Myös viereinen Pentti Arajärvi -teos on kunnostettu, ja silläkin on uudet hiukset. Parta on tekoturkista, sillä entinen materiaali katosi lintujen mukana pesäntekoaineeksi.