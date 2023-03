Aloite: Vaasaan uusi talvi- ja avantouintipaikka

Vaasan merellisen maineen matkailuvaltteja ja talven vapaa-ajan mahdollisuuksia on täydennettävä. Saariston, jäätien ja latureististön lisäksi Vaasassa tulisi olla myös julkinen talvi- tai avantouintipaikka.

Hietasaaresssa on tällä hetkellä Vaasan Pingviinit ry:n yhteisöllinen avantopaikka saunalla, jossa on 150 euron jäsenmaksu vuosittain. Kertamaksu on 8,09 euroa. Yhdistys on suunnitellut tilojensa laajentamista kasvaneen kysynnän vuoksi. Sisäsatamaan on suunnitteilla myös kaupallista toimintaa.

Muihin keskuskaupunkeihin verrattuna merellisessä Vaasassa on heikompi valikoima avantouintiin, vaikka lajin suosio nousee. Tänne sopisi yksi tai useampi julkinen avantouintipaikka, jonka yhteydessä olisi lämmitetty vaatteiden vaihtokoppi ja avantopumppu meressä. Sijaintina voisi olla esimerkiksi Mansikkasaaren, Palosaaren, Isolahden tai Gerbyn ranta-alueet. Turvallisuus ja parkkipaikat on huomioitava.

Uudelle avantouintipaikalle sijainti asuinalueiden yhteydessä olisi suotava, jotta etäisyys keskustan kaupallisiin toimijoihin taataan. Talvi- tai avantouinti lisää stressinsietokykyä sekä tuottaa hyvän olon tunteen koko kehoon.

Esitän tekemässäni valtuustoaloitteessa, että Vaasaan avataan julkinen ja maksuton talviuintipaikka, joka varustetaan esimerkiksi uimakopilla, pumpulla ja valaistuksella. Ylläpidosta vastaisi Vaasan kaupunki.

Aleksi Koivisto, kaupunginvaltuutettu (kesk.)