Kolmikaistainen Kasitie on saatava kärkihankkeeksi

Vienti-Pohjanmaan talous ja työllisyys tarvitsee liikenneinvestointeja. Valtatie 8:n kehittämisessä on perinteisesti ollut hyvää yhteistyötä yli maakunta- ja puoluerajojen.

Myönteistä on, että VT8-kehittäminen on väyläviraston investointisuunnitelmassa. Nyt on aika nostaa kunnianhimon tasoa. Noin kolmannes maamme viennistä tulee länsirannikolta.

Olemme läpi syksyn saaneet hyviä uutisia: suuria teollisuushankkeita ja tuhansia työpaikkoja alueelle. Työvoiman liikkuminen ja raskas liikenne lisääntyvät Kasitiellä. Hankkeiden avainasemassa ovat työvoiman saatavuus ja alueen osaamisen hyödyntäminen.

Liikennemäärän kasvuun nähden Kasitie on viime vuosikymmenten aikana saanut osakseen vain marginaalisia parannuksia. Vienti-Suomen valtaväylän asemaa tulee korostaa.

Ratkaisu voisi olla Ruotsin tiemallin mukainen kolmikaistainen tie, jossa ohituskaista vuorottelee. Vastaantuleva liikenne pysyy omalla kaistallaan, lisäten turvallisuutta.

Toimivan ja turvallisen liikenneinfran järjestäminen on valtion tehtävä. VT8:n kehittäminen on saatava valtakunnalliseksi kärkihankkeeksi ensi vaalikaudella.

Maria Tolppanen, kaupunginhallituksen pj. (sd.) Vaasa

Tiina Isotalus, kaupunginvaltuuston pj. (sd.) Kokkola

Lars Björklund, kaupunginhallituksen 1. vpj. (sd.) Pietarsaari