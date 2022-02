Mielenterveystarkastuksia kouluihin säännöllisesti

Mielenterveys on noussut otsikoihin viime aikoina lukuisasti, eikä syyttä. Useat tutkimukset ovat osoittaneet, että 20–25 prosenttia nuorista kärsii mielenterveysongelmista. Koronapandemia on myös kiihdyttänyt ongelmien kasvua. Tästä huolimatta mielenterveys on keskustelunaiheena tabu, eivätkä sen elämänmittainen seuranta ja hoito saa samanlaista huomiota kuin fyysisestä terveydestä huolehtiminen.

Me nuoret vaadimme perinteisten kouluterveystarkastusten rinnalle säännöllisiä mielenterveystarkastuksia, joissa nuorten on mahdollista käsitellä henkistä kasvuaan ja mielenterveyttään turvallisesti alan ammattilaisen kanssa.

Tarkastukset auttaisivat seulomaan yleisimpiin sairauksiin kuuluvia masennusta ja ahdistusta entistä aikaisemmassa vaiheessa, sekä poistaisivat stigmaa asiasta puhumisesta. Kun mielenterveydestä puhuminen ja avun muodot ovat kaikille tuttuja, on avun hakemisen kynnys matalampi.

Mielenterveysongelmista koituu Suomelle kustannuksia noin 11 miljardia euroa vuodessa. Valtioneuvoston vuonna 2018 tekemän selvityksen mukaan jokainen ongelmien hoitoon suunnattu euro palauttaa hyötynsä 15 vuodessa 3,3–5,7 kertaisena. Investoinnit mielenterveysongelmien ehkäisyyn ovatkin välttämättömiä myös kansantalouden tasapainottamiseksi. On aika lopettaa nuorten mielenterveysongelmien katsominen sormien läpi.

Vaasan kaupungin nuorisovaltuusto