Miten auttaa hoitajia jaksamaan?

Tiedostammeko me vaasalaiset, kuinka väsyneitä terveyskeskuksen hoitajat ja koko henkilökunta on? Melkein jokainen potilas=asiakas valittaa. Hoitaja kuuntelee sitä aamusta iltaan maanantaista perjantaihin ja viikosta viikkoon.

Sehän on toki heidän työtänsä – kyllä. Mutta nyt koronan aikana sairaita on reilusti yli normaaliaikojen. Myös henkilökunta sairastuu ja on poissa työvoimasta. Siis enemmän sairaita kävijöitä ja vähemmän terveitä työntekijöitä.

Löytäisimmekö mitään miten voisimme osoittaa myötätuntoa ja kiitollisuutta terveyskeskusten henkilökunnalle? Heidän jaksamisensa varassa on paljon.

Ruusuja terveyskeskuksiin