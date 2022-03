Monasti Vaasan uimahallin kahvio/ruokailutilassa minua on ihmetyttänyt, miksi pimeimpään nurkkaan on ahdettu palkintokaappi, jossa on upea määrä palkintoja.

Hienoja pokaaleja ja muita suuria saavutuksia vuosikymmenten varrelta! Nämä saavutukset tulisi olla arvoisemmassaan paikassa. Harva niitä sieltä nurkasta huomaa.

Aina voidaan sanoa, ettei tilaa löydy. Kyllä löytyy, jos on tahtoa!

Ihmetystä herättää