Rantarakentamisen on oltava sallittua

Jaakko Koskelan kirjoitus (Vaasa 6.7.2022) nosti Vaasan rantojen rakentamisen arvon koko alueelle. Olen vahvasti samaa mieltä. Rantaan rakentamiselle on luotu monta estettä, mutta ne eivät ole perusteltuja.

Varsinaisia rantasaunoja ei Vaasassa saa rakentaa – pieni grillikatoskin tai ’rantasauna’ (enintään 25m2) täytyy sijoittaa vähintään 10 metrin päähän rannasta tai 15 metriä joen rantapenkasta. Yhdessä lupabyrokratian kiemuroiden kanssa vaikuttaa siltä, että suomalaiset yritetään pitää mahdollisimman kaukana rannoista, mutta miksi sitten?

Monet lakia kunnioittavat rantojarakastavat pohjalaisetkin kuvittelevat, että rantarakentamisen kieltämiselle tai nykyisille, erittäin tiukoille rajoituksille, on hyvät perusteet. Rantaan rakentamiselle ei kuitenkaan ole mitään rakennusteknisiä, vesistöjen tai luonnonsuojeluun suoraan määräämiä rajoitteita. Likavesille on omat säännökset, joita seuraamalla ei rantavedet ole likaantumisvaarassa. Rantarakentamisen kieltäminen onkin pelkkä linjaus, joka Suomessa on mennä vuosina tehty – asialliset perusteet vain puuttuvat.

Rakentamisen turhia ja tarpeettomia rajoituksia täytyy tarkastella ja rajusti karsia. Jos säädösrajoitukselle ei ole perusteltua syytä, on se syytä poistaa. Suomalaiset haluavat veden äärelle – annetaan itsellemme se mahdollisuus!

Ilkka Sillanpää

filosofian tohtori, perussuomalainen