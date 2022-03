Ravilaakson kadunnimistä

Erkki Salminen kirjoitti Vaasa-lehden kolumnissa 23.2. muistoja Raviskalta ja otti kantaa myös alueen kadunnimiin.

Myös Vaasan kaupungin kaavoitukseen on tullut palautteita, joissa kadunnimiä on pidetty epäsopivina ja esitetty, että alueen historiasta kertovat nimet olisivat parempia. On myös kysytty, voiko nimiin vielä vaikuttaa.

Työskentelen kaavoituksessa ja olen mukana nimiryhmässä, jossa käsitellään nimistöön liittyviä asioita.

Ravilaakson kadunnimet on hyväksytty asemakaavan yhteydessä. Kadunnimistä ei ole erikseen tiedotettu, mutta ne ovat olleet julkisesti nähtävillä yhtä aikaa laadittavan asemakaavan kanssa, kuten aina, kun kaavoitetaan uusia katuja.

Nimiä on pohdittu kaavoituksen nimiryhmässä, ja alueen historiasta poimitut nimiaiheet käytiin siinä työssä läpi.

Koska hevosiin liittyvät nimet yhdistyvät Vaasassa Pukinjärven alueelle, raveihin liittyvät nimet karsiutuivat pois.

Muista aiheista oli haastavaa saada muodostettua tarpeeksi monta nimeä, jotka olisivat hyvän nimenantoperiaatteen mukaisia ja toimisivat kahdella kielellä.

Valittu aihepiiri yhdistää alueen käytön koko historian, sillä kaikki alueen toiminnot – moottoriurheilu, sirkus, ravit – ovat herättäneet voimakkaita tunteita.

Nimet ovat erikoisia, koska tunteisiin liittyviä nimiä ei yleensä käytetä kadunnimissä, mutta tässä tapauksessa niillä on alueen historiaan liittyvää merkitystä.

Ravilaakson alueen identiteetin luomisessa erikoiset nimet helpottavat, koska ne muistetaan, ja ne herättävät tunteita.

Anne Majaneva, Vaasan kaupungin kaavoitusarkkitehti