Vaasan keskustan tyhjeneminen

Yhä useampi tuttuni valittaa siitä, että Vaasan keskustan kaikki kaupat siirtyvät Kivihakaan ja keskusta on alkanut näyttää aina vain masentavammalta ja ankeammalta. On pakko myöntää, että niinhän se on.

Vaasan tori ammottaa tyhjänä, vaikka se olisi täydellinen paikka mainonnalle ja markkinoinnille. Keskustassa liikkuvan on usein helpointa oikaista torin kautta, jolloin mainoksilta ei välttyisi. Kesälläkin tori tuntuu tyhjältä, sillä siellä on vain muutama koju, vaikka niitä mahtuisi sinne ainakin viisitoista.

Mielestäni Vaasan yritysten kannattaisi tutustua entistä paremmin nettimainontaan, koska nuoret tukevat vain vähän paikallisia yrittäjiä. Nuoret menevät sellaisiin kahviloihin ja kauppoihin, jotka ovat trendikkäitä ja joista kohistaan sosiaalisessa mediassa. Siellä mainostaminen tavoittaisi paremmin myös nuoret.

Kivihaka on oiva paikka isoille kauppaketjuille ja marketeille. Siellä on paljon tilaa parkkipaikoille, joita ei keskustasta tunnu löytävän mistään.

Kivihaasta ei kuitenkaan löydy helpolla ilmaista oleskelupaikkaa, kuten puistoa tai vastaavaa. Ehkä siitä syystä vartijoilla riittää työtä Kivihaassa, kun pitää hätistellä nuoria pois notkumasta kauppojen nurkilta. Ja Kivihaassa on vain muutama ravintola. Kun olet käynyt ostoksilla ja nälkä iskee, on mentävä keskustaan asti syömään.

TET-työntekijä Alisa Reini