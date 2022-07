Vaasan ruusupuistosta

Vaasan Rytilaaksossa sijaitsee arboretum, joka tarkoittaa viheraluetta, johon on kerätty kokoelma puuvartisia puita ja pensaita.

Puistossa onkin useita upeita ruusupensaita, mutta ikävä kyllä myös useita hoitamattoman näköisiä pensaita/tyhjiä paikkoja, joista pensaat ovat kuolleet ja rikkaruohot ovat ottaneet vallan. Alueen yleisilme on mielestäni epäsiisti.

Puistossa on myös puinen pergola, joka ei paranna alueen ilmettä. Osa rakenteista on poikki, maali on kulunut, ja rakennelma on kaiken kaikkiaan ränsistyneen oloinen. Pergolan penkkikään ei houkuta istuskelemaan, mutta silti siellä näkee useinkin istujia, yleensä vanhempaa väkeä.

Toivoisinkin, että kaupunki panostaisi ikäihmistenkin takia tämän ruusupuiston viihtyisyyteen.

Vaasan kaupunki on innokkaasti etsimässä milloin maailman onnellisinta ihmistä, milloin hamuamassa maailman onnellisimman kaupungin titteliä ja milloin mitäkin. Olisiko tärkeämpää kiinnittää huomiota puitteisiin?

Ruusupuiston kunnostamisen lisäksi toivoisin kiinnitettävän huomiota myös esimerkiksi merenrantojen kuntoon. Niissä riittäisi raivattavaa ja siistittävää.

Vielä on kesää jäljellä, joten reippaasti vain viheralueyksikkö hommiin!

Vaikka ruusujen kukinta tältä kesää ehtiikin loppua, niin tulevina kesinä ne kukkisivat vieläkin upeammin kunnostetussa ja huolletussa ympäristössä meidän kaikkien ilona.

S. Pettersson, Vaasa