Vaasan seudun nähtävyydet ja turismi

Hienoa, että Vaasan seudulla on nähtävyyksiä. Kukin voi sitten miettiä, kuinka houkuttelevia ne ovat.

Itseäni tässä ihmetyttää se, että meillä on Unescon maailmanperintökohde, ja sinne johtavat aivan järkyttävässä kunnossa olevat tiet.

Kylteistä en osaa sanoa, kuinka hyvin ne vievät perille. Mutta jos tällaisia uniikkeja kohteita mainostetaan turisteille, niin laittakaa nyt ne tiet kuntoon.

Ei riitä, että tien vieressä on kyltti, jossa lukee päällystevaurioita. Kyllä ne turistitkin kaikkoavat, jos reitti on sellainen, jossa saa hajotettua autonsa.

Top Campingin alue on toinen juttu. Se kannattaisi laittaa kuntoon tai ainakin tehdä päätös, että se saa jatkaa nykyisellä paikalla, jolloin ehkä yritys itse haluaa kehittää aluettansa.

Sieltä sitten kunnon kevyen liikenteen reitti Vaasan rantoja pitkin ja samalla voi ihailla merta ja Vaasaa. Tässä voisi hyödyntää vaikka erilaisia kulkupelejä hotelleille ja leirintäalueelle, joita turistit voisivat vuokrata, jos ei satu olemaan omaa pyörää mukana.

Se on hieno juttu, että vihdoinkin Vaasassa on alettu panostamaan rantarakentamiseen. Suunta on siis oikea.

Nyt vain reitit kuntoon, mikä palvelee sekä asukkaita että turisteja.

Kalle Hällfors