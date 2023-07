”Patsailla on tärkeä viesti seuraaville sukupolville” – Aimo Nyberg tuntee Vaasan muistomerkit läpikotaisin

Vaasassa on runsaat 60 julkista patsasta. Muistolaattoja ja reliefejä esimerkiksi rakennusten seinissä on vähintään yhtä paljon.

Eri puolilla kaupunkia on myös muutamia muistokiviä, ja Vaasan hautausmailla on useita hautamuistomerkkejä, jotka on koristeltu veistoksin.

– Patsailla ja muilla muistomerkeillä on tärkeä viesti seuraaville sukupolville. Niillä, jotka ovat halunneet tällaiset muistomerkit pystyttää, on ollut selvä tarkoitus, miksi ne on pystytetty, muistuttaa vaasalainen Aimo Nyberg.

Hän on perehtynyt syvällisesti Vaasan veistoksiin ja muistomerkkeihin ja tutkinut tarkasti niiden taustoja.

Julkisten veistosten lisäksi Vaasassa on hieno patsaspuisto, Asevelikylän Edvininpolku, jonka kymmenet patsaat ovat edesmenneen Edvin Hevonkosken ITE-taidetta.