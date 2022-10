Wärtsilän keskustan suunnitelma tulee nähtäville – Nyt vaasalaiset voivat vaikuttaa alueen tulevaisuuteen

Kaavoittajan tavoitteena on luoda lainvoimainen asemakaava Vöyrinkaupungin konepaja-alueelle vuonna 2024. Wärtsilän viimeistenkin toimintojen on määrä muuttaa Vaskiluotoon vuonna 2025.

– Tärkeä osa suunnittelua on taata, että alue on kiinnostava ja toimiva myös lähivuosina. Siksi alueen väliaikaiskäyttö on yksi tärkeistä teemoista. Alue on iso ja prosessi pitkä, sanoo Widd.

Osa alueen tiloista ja halleista on jo tyhjillään, ja Wärtsilä vuokraa niitä.